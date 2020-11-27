MEB, okul öncesi eğitimde yüz yüze eğitim kararını müdürlüklere bıraktı

ANKA'nın haberine göre; yazıda, "Covid-19 salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak gerektiğinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşünü de alarak (...) 04 Ocak 2021 tarihine kadar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecektir" denildi.

Valilikler tarafından 20 Kasım 2020 tarihli yazıya ilişkin geri bildirimlerin değerlendirildiği belirtilen yazıda, "Bir kurumdaki eğitim tamamen yüz yüze ya da tamamen uzaktan olacak şekilde planlanacak, bazı sınıflarda yüz yüze bazı sınıflarda uzaktan eğitim şeklinde bir planlama yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son olarak 20 Kasım günü MEB tarafından, "Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir" duyurusu yapılırken Eğitim-Sen bu kararı eleştirmişti. Eğitim Sen'in MYK üyeleri Özgür Bozdoğan ve İsmail Sağdıç da bakanlık yetkilileri ile dün bu konuyla ilgili bir görüşme yapmıştı.