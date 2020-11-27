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Eğitim

MEB, okul öncesi eğitimde yüz yüze eğitim kararını müdürlüklere bıraktı

27 Kasım 2020 20:22

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere gönderilen yazı ile okul öncesi eğitim kurumlarının uzaktan eğitime geçebileceği, bu konuda kararın il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bırakıldığı duyuruldu.

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