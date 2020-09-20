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Eğitim

MEB: Okul binalarına kimse alınamayacak

20 Eylül 2020 17:46

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların sağlığı için okul bahçeleri ve binalarına kimsenin alınmayacağını açıkladı.

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