MEB öğretmenler için ayrı sınav yapacak!

T24

KPSS doğru sonuç vermiyor

Dershanelere gidiyorlar

Her branşa ayrı sınav

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Bakan Nimet Çubukçu, "Öğretmen yeterliliği sınavının MEB tarafından yapılması gerek. Çünkü beden öğretmeninin KPSS'yi geçmesi mümkün değil. Çünkü o alanla hiçbir eğitim almamış" dedi..KPSS'deki kopya skandalının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler için ayrı sınavın gündeme alınması konusunda çalışmalar başlattı. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da öğretmen yeterliliklerini belirleme konusunda KPSS'nin yeterli olmadığını ve öğretmenler için milli Eğitim Bakanlığı'nın bir sınav yapması gerektiğini söyledi.Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu katıldığı bir televizyon programında öğretmen adaylarının KPSS sınavına girmesini çok doğru bulmadığını söyledi. Çubukçu, sözlerine şöyle devam etti: "KPSS 1999 yılından itibaren uygulanıyor. 11 yıl önce bu doğru bir uygulama olabilir ama bugün geldiğimiz noktada öğretmenlikte KPSS'nin yeteri kadar ölçme ve değerlendirme de doğru sonuçlar verdiğini düşünmüyorum. Açıkcası KPSS değil ama bir öğretmen yeterliliği belirlemek ve bu sınavın MEB tarafından yapılması daha doğru. Elbette objektif kurallara bağlı olarak bu sınav yapılmalı."Bir öğretmenin kendi alanında yeterliliğinin ölçülmesinin kafi olacağını söyleyen Çubukçu, "Bireysel öğretmenlik, fizik öğretmeni, beden öğretmeni gibi alanların KPSS'yi geçmesi mümkün değil. Çünkü o alanla hiçbir eğitim almamışlar. Ayrıca bunun için bir çaba sarfediyorlar, dersaneye gidiyorlar, mücadele ediyorlar. Doğrusunu isterseniz bir öğretmenin kendi alanında yeterliliğinin ölçülmesinin ben kafi olacağını düşünüyorum. Bu konuda da çalışmalarımız var" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı kendi bünyesinde bulunan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün yapacağı sınavla öğretmen adayları alımında uygulanacak puanların belirlenmesini planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, her branş için alacağı öğretmenleri ayrı sınava tabi tutmayı planlıyor.Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Seviye Belirleme Sınavı ile Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile birçok kamu kurum ve kuruluşunun sınavlarını yapıyor.