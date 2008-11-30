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Yaşam

MEB: Öğretmen ihtiyacını gizleyin

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bigenelgeyle öğretmen açığına ait belgelerin gizlenmesi emri verildi

30 Kasım 2008 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen  genelgeyle öğretmen açığına ait belgelerin gizlenmesi emri verildi

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan il milli eğitim müdürlüklerine bir genelge gönderildi. Genelgede, bazı milli eğitim müdürlüklerinin sitelerinde, illere ait öğretmen açığına ilişkin "resmi belgelerin" yer aldığı belirtilerek, öğretmen açığına ait belgelerin gizlenmesi emri verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen açığına ilişkin hala resmi açıklama yapmaktan kaçınmasına karşın bazı milli eğitim müdürlükleri internet sitelerinde okullara ait öğretmen ihtiyaçlarını açıklama yoluna gitti. Milli Eğitim Bakanlığı ise duruma hemen el koydu. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın imzası ile 81 il valiliğine ve il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen 14 Kasım 2008 tarihli 104376 sayılı “Öğretmen Açığı” başlıklı genelgede, ilginç bir emir geldi. Bakanlık, valiliklere ve il milli eğitim müdürlüklerine resmen “öğretmen açığını gizleyin” emri verdi.

Genelgede, Personel Genel Müdürü Yalçın, “Yapılan inceleme sonucunda iller bazında öğretmen ihtiyacının yansıtıldığı resmi belgelerin yer aldığı ve milli eğitim müdürlüklerince bazı internet sitelerine link verildiği tespit edilmiştir. Bundan böyle, bu hususta gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim” diyerek, söz konusu “resmi belgelerin” yayınlanmaması emrini verdi. Söz konusu “emrin” ardından milli eğitim müdürlüklerinde yer alan öğretmen ihtiyacını belirten “resmi belgeler” kaldırıldı.

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