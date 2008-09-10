MEB, öğretmen atamalarını durdurdu

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı ders etkinliklerinin 8 Eylül 2008 tarihinde başladığı anımsatıldı.



Atamaların yarıyıl tatiline kadar durdurulduğu belirtilen genelgede, ancak "Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde sağlık durumu özürü olanlar, özel hayatını etkileyen olumsuz nedenlere bağlı olarak bulunduğu ilde görevini verimli bir biçimde yerine getirme imkanı kalmadığını savcılık veya güvenlik birimlerince düzenlenmiş belge ile belgelendirenler ile terör eylemleri nedeniyle eşi ve yakınları şehit olanların olağanüstü hallere bağlı yer değiştirme işlemlerinin bu karar dışında tutulduğu kaydedildi.



Bunun yanı sıra norm kadro fazlası olanların, yaz tatili döneminde özür durumundan

dağıtım için il/ilçe emrine verilenlerin ve soruşturmaya dayalı görev yeri değişikliği teklif edilenlerin de atamaların durdurulması kararı kapsamı dışında kalacağı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Vekili Necmettin Yalçın yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılının başladığına işaret ederek, öğretmen yokluğu nedeniyle derslerin boş geçmesinin önlenmesi için böyle bir düzenlemeye gidildiğini söyledi.

