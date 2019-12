MEB, öğrencilerin tek tek ölçüsünü alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim 4. ve 5. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin spora yatkınlıklarını belirlemek amacıyla boyunu, kilosunu, kas kuvvetini ölçecek, vücut tipini belirleyecek.



MEB öğrencilerin spor faaliyetlerinden hangisine ehil olduklarını belirlemek, uluslararası geçerliliği olan testler aracılığıyla kas ve fiziksel yapılarını saptamak için “Sağlıklı Bir Toplum ve Şampiyonlar İçin Yetenek Testi” projesi hazırladı.



Proje, Türkiye genelinde 10-11 yaş grubu, ilköğretim 4. ve 5. sınıflarda öğrenim gören kız ve erkek öğrencilere, MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca uygulanacak.



Projeye göre, öncelikle test araçlarını uygulayacak beden eğitimi öğretmenlerine hizmetiçi eğitim verilecek. Eğitimini tamamlayan öğretmenler okullarında, yaş grubundaki öğrencilerin test ölçümlerini tamamlayacak. Belirlenen tarihte ölçümlerle ilgili değerler sisteme alınacak.



Her yıl tekrarlanacak



Bu çalışma sonucunda ülke genelinde öğrencilerin spora fiziksel uygunluk normları ve vücut tiplerinin özellikleri tespit edilmiş olacak. Bu testler belirtilen yaş grubundaki öğrenciler için her yıl tekrarlanacak. Projenin ikinci adımı olarak da öğrencilere ilişkin elde edilen bilgilere göre, öğrencilere yetenek testi uygulanacak ve buna göre çocuğun spora ve spor okullarına yönlendirilmesi sağlanacak.



Öğrencilerin ölçümlerinde, elektronik tartı, çelik mezura, kronometre, şerit mezura, çap ölçer kullanılacak. Her öğrenci için kişisel bilgilerin ve test sonuçlarının kayıt altına alınacağı bir form düzenlenecek.



Araştırmada, öğrencilerin vücut kitle endeksi, esnekliği, kas kuvveti ve dayanıklılığı, hızı, kardiovasküler dayanıklılığı, kilosu, boyu, deri kıvrımı, oksijensiz ortamdaki başarısı ölçülecek.



Öğrencilerin ölçümleri için velilerden izin alınacak. Velilerle ortak hareket edilecek. Değerlerin girildiği her öğrenci için bir bilgi formu olacak. Kartlar okullarda saklanacak. Her yıl belli zamanlarda yapılan ölçümler buradan takip edilecek.



“Çocukların datasını oluşturacağız”



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanı İsmail Toksöz, bu proje ile çocukların datasının oluşturulacağını ifade etti. Bazen güreşi sevmeyen bir çocuğun, babası güreşi sevdiği için zorla güreşçi yapılmak istendiğini, oysa ki çocuğun fiziki yapısının başka spora uygun olduğunu anlatan Toksöz, “Sporun bütün branşlarında iltifat, marifet meselesi vardır. Çocuk başarılı olursa azmi artar” dedi.



Proje kapsamında her öğrencinin kas yapısının, boyunun ve kilosunun ölçüleceğini söyleyen Toksöz, “Sporla ilgilenen başta federasyonlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, bütün dernekler, kuruluşlar Bakanlığın İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi'nde (ILSIS) hazırlanacak bir modül üzerinden Türkiye'deki bu çocukların ölçümlerini görebilecekler. Böylece aramadan, yanılmadan çocuklara ulaşabilecekler. Çocukların kas ve fiziksel yapılarına yönelik bilgilerin olması da başarıyı artıracak” diye konuştu.



“Veriler bilimsel araştırmalara referans olabilecek”



Toksöz, öğrencilerin testlerle fiziksel uygunluk normlarının ve somatotip (vücut tipi) özelliklerinin ortaya çıkarılacağını, ayrıca elde edilen verilerin bilimsel çalışmalarda referans olarak kullanılabileceğini kaydetti.



Testler için belli araçların gerekli olduğunu belirten Toksöz, “Bütün il merkezlerine ve ilçelere bu test araçlarından en az 10'ar takım alınması lazım. Bir yıllık veya iki yıllık bir sürede bunu sonuçlandırmak için hesap edilen rakama göre toplam 4 trilyon lira civarında malzeme almamız gerekiyor” dedi. Araçların her yerden temin edilebileceğini ifade eden Toksöz, bu tür ölçümlerin bazı özel okullarda, spor kulüplerinde yapıldığını, ancak bunu Türkiye'nin geneline yaymak istediklerini söyledi.



Futbol oynayanları ön kaslarının, güreş yapanların arka kaslarının, voleybol ve basketbol oynayanların yukarı kaslarının geliştiğini anlatan Toksöz, “Öğrencilerin hangi türden sporları yapabileceği kategorize edilecek” dedi.



Bu yaş gruplarından alınan vücut ölçü aralıklarının değişmediğinin altını çizen Toksöz, bu çalışmanın Türk sporuna ivme kazandıracağını vurguladı. Toksöz, “Bu çalışma Türkiye'de ilk defa bu kadar büyük çapta yapılacak bir çalışma. Çok masraflı ve çok fazla insan kaynağı gerektiren bir çalışma. Doğru branşa, doğru çocukları yönlendireceğiz” diye konuştu.



Toksöz, malzemelerin hazırlanmasının ardından çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarını sözlerine ekledi.