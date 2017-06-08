MEB Müsteşarı'ndan 'TEOG' açıklaması: 17 bin kişinin birinci olması şaşırtıcı değil

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, 1 milyon 185 bin öğrencinin girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavıyla ilgili olarak açıklama yaptı. 17 bin öğrencinin birinci olmasının şaşırtıcı bir sonuç olmadığını ifade eden Tekin, her iki dönemde bütün soruları doğru cevaplayan 665 birincinin olduğunu söyledi.

Tekin ayrıca, "Normal sınavda nasıl 100 alan öğrencimiz varsa, burada da var" diye konuştu. Habertürk'te yer alan habere göre; Tekin'in açıklamaları şu şekilde;

"TEOG; SBS, LYS, YGS gibi değil"

"Temel yanılgı şurada. TEOG mantığı klasik anlamda bildiğimiz SBS ya da LYS, YGS gibi değil. Eleştiri yapanların büyük çoğunluğu bunu bilmedikleri için böyle ifadeler kullanarak eleştiriler yapıyorlar."

"Yüksek not veren öğretmenler devreye girmez mi o zaman?"

"Şu anda orta okullardan liseye geçişlerde hiçbir sınav yok. Biz sınavla geçişi kaldırdık. Sınavla geçişi kaldırdığınızda aklınıza gelecek yegane çözüm çocuğunuzun ortaokuldaki başarıların akademik notlarını toplarsınız bir derecelendirme yaparsınız. Bu şekilde değerlendirdiğimizde haklı olarak eleştiriler olacaktır. Okullarda gerek öğretmenler, gerek öğrencilerden kaynaklanan yüksek not veren okullar devreye girmez mi o zaman? Bunu ortadan kaldırmak için biz böyle bir uygulama başlattık. Objektif bir standart oluşturalım dedik."

"Öğrenci, merkezi bir sınav havasına girmiyor"

"Şu anda yaptığımız, çocuklarımızın zaten karne almak için girdikleri sınavlardan 1 tanesinin sorularını biz gönderiyoruz. Öğrenci, merkezi bir sınav havasına girmiyor. Bir sürü tedbir aldık. Çocuk bu sınava kendi okulunda ve kendi sınavında giriyor. Bugün Türkçe dersinin yazılı sınavı var, her gün nasıl geliyorsa geliyor, 1. saat Türkçe dersine giriyor ve o güne kadar işlediği konulardan yazılısına giriyor. Tek farkı var bu yazılının sorularını kendi öğretmeni hazırlamadı, biz hazırlıyoruz. Şişirme not verme mekanizmasını ortadan kaldıran bir standart oluşturmuş oluyoruz. Buradan biz çocuklarımızın ortaokul mezuniyet notlarını oluşturmuş oluyoruz."

"17 bin birinci şaşırtıcı değil, her iki dönemde 665 kişi birinci oldu"

"Normal sınavda nasıl 100 alan öğrencimiz varsa, burada da var. 17 bin kişinin birinci olması şaşırtıcı değil. TEOG'da 665 kişi birinci oldu, her iki dönemde bütün testleri doğru yaptılar."