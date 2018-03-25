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Eğitim

MEB Müsteşarı Tekin: Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete ermiştir

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, bakanlık olarak FETÖ unsurlarının tamamını sistemin dışına çıkardıklarını belirterek, “Şu anda FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermişt

25 Mart 2018 14:32

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, bakanlık olarak FETÖ unsurlarının tamamını sistemin dışına çıkardıklarını belirterek, “Şu anda FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir” dedi.
Artvin’in Yusufeli ilçesine gelen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye’de 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenle toplumun tamamına hitap eden nadir bakanlıklardan olduklarını kaydeden Tekin, bakanlık bünyesinde ortaya çıkarılan FETÖ yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık olarak FETÖ ile mücadeleye 2013 yılında başladıklarını hatırlatan Tekin, dershanelerle ilgili düzenleme getirdiklerini, bu düzenlemeyle kendilerinin Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Danıştay tarafından sürekli engellenmeye çalışıldığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile mücadelenin nihayete erdirildiğini vurgulayan Yusuf Tekin, “15 Temmuz sonrasında olağanüstü hal (OHAL) kapsamında aldığımız tedbirler çerçevesinde FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete erdi. FETÖ’ye bağlı ve iltisaklı 2500 civarında okul, dershane ve yurt binalarının tamamını kapatarak, kamulaştırıp, devletin, milletin hizmetine sunduk. Bunların dışında FETÖ ile irtibatlı olan yaklaşık 30 bin civarında personel ve öğretmenin bakanlıkla ilişiğini kestik. Müfredatlarımıza, ders kitaplarımıza ve programlarımıza sirayet etmiş FETÖ unsurlarının tamamını sistemin dışına çıkardık. Şu anda FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir. Bundan sonra rutin faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz” diye konuştu.

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