MEB Müsteşarı Tekin açıkladı; "Fethullah Hoca'nın selamı var" sözlerini o iki bakan mı söyledi?

2013 yılında bir bakan tarafından kendisine, "Fethullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığı'na müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz" dendiği iddiasında bulunan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, önceki gün Trabzon'da gerçekleştirilen bir panelde yaptığı konuşmasıyla ilgili kimleri kastettiğini Twitter’dan açıkladı. Dönemin Milli Eğitim Bakanlarından Nabi Avcı ve Ömer Dinçer’in isimlerinin speküle edildiğini belirteren Tekin, özetle şöyle dedi:

“Zorunlu bir açıklama: Trabzon’da bir konferansta yaptığım analiz esnasında kurduğum bir cümle üzerinden bir gazetede çok sevdiğim iki bakanım Nabi Hocam ve Ö. Dinçer hocanın isimleri speküle edilmiş. Konunun her iki değerli hocamla ilgisi yok. Zaten konuşulması gereken de isimler değil, FETÖ. Bahse konu konuşmayı yaptığımız eski bakan, uzun süredir AK Parti ile ilişiği olan biri değil, milletvekili de değil. Hatta aktif siyasette de değil.”

2013 yılında Milli Eğitim Bakanı koltuğunda Ömer Dinçer ve Nabi Avcı oturuyordu. 2011'de devraldığı görevi Ocak 2013'e kadar sürdüren Ömer Dinçer, görevini daha sonra Nabi Avcı'ya devretmişti.