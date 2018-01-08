MEB Müsteşarı, liseye girişte 'üç çemberli sistem'i anlattı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılmasının ardından Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin, yeni sınav sistemi hakkında açıklamada bulundu. "Çocuklarımızı istedikleri okula göndereceğimizi taahhüt ediyoruz" diyen Tekin, üç çemberli bir sistem oluşturdukalrını söyledi.

Oluşturdukları sistemin detaylarını anatan Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

Öğretmen doluluk oranlarını eşitledik, binaların ihtiyaçlarını giderdik. Ortaokullarda adrese dayalı nüfus kayıt sistemi var. Oturduğun yer veridir benim için. Peki, çocuğunu özel okula gönderen veliler ne yapacak? Onlar için de diyorum ki ben oturduğun yere bakarım. Bu veri etrafında her öğrenci için 3 çember oluşturuyoruz. 3 okul türümüz var. Meslek, imam hatip ve Anadolu lisesi. Her bir çember bu üç okulun bulunduğu bir daireyi kapsıyor. Öğrencinin karşısına bu tercih çıktı. 5 tercih yapacak. Burada çocuk yerleşemeyebilir diye düşünürsünüz.

"Okullarla eşleştirdik"

O zaman size ikinci bir çember sunuyoruz. Yarıçapı büyüyor ama adresine ikinci derecede yakın üç tane okul sundum size. Sonra bir çember daha çiziyorum. Çemberin çapı biraz daha büyüdü orada da üç tane okul var. Sizin çocuğunuz herhangi bir Anadolu lisesine gitmek istiyor. Birincisi X, ikinci çemberdeki Y , üçüncü çemberdeki Y Anadolu Lisesi. Çocuk mutlaka bu okullardan birine yerleşecek çünkü biz adresleri, liselerin kayıt bölgelerini oluştururken o bölgedeki yaşayan vatandaş sayısı o bölgedeki ortaokullar 8. sınıftaki öğrenci sayısını hep bu okullarla eşleştirdik.

"Kontenjan doldu durumu olmayacak"

Birincisi diyebilir, ikincisi diyebilir belki ama üçüncüsüne mutlaka yerleştiriyoruz. 5 tane tercih yapacak. Herhangi bir çocuğu zorla imam hatibe göndermek diye bir seçenek yok. Mutlaka da birine yerleştireceğimizi taahhüt ediyoruz.

"Yeni sistem artık değişmeyecek"

Seneye de ondan sonraki seneye de sistem değişmeyecek. Önümüzdeki yıl da 8. sınıf öğrencileri 8. sınıf konularından aynı sınava girecekler ve sınavla alan liselerde bu soruları kullanacağız.