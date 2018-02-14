MEB Müsteşarı: Gene okuma yazma bilmeyenler yanlış yorumlarla kafa karıştırıyor

Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin, "Ortaöğretim yönetmeliğine ilişkin okuma yazma bilmeyenlerin yanlış yorumlarla kafa karıştırdıklarına" işaret ederek, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 8. sınıfı okuyup da 9. sınıfa yerleşecek öğrencileri kapsadığını söyledi.

Müsteşar Tekin de yönetmeliğe ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Tekin paylaşımında, "Ortaöğretim yönetmeliğindeki değişiklik yayımlandı. Gene okuma yazma bilmeyenler yanlış yorumlarla kafa karıştırıyor. Hep kötü niyetten kaynaklanıyor.Düzeltme gereği hissettim" ifadesini kullandı.

​Geçici maddenin ise nakil ve geçişleri düzenlediğini vurgulayan Tekin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıfa başlayan öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ise eski hükümlere göre yapılacağını ifade etti.