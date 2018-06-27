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Eğitim

MEB liselere giriş tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı

Yaklaşık bir milyon öğrencinin beklediği Liseye Geçiş Sınav sonuçları bugün açıklandı

27 Haziran 2018 02:18

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu "odsgm.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

LGS yani Liseye Geçiş Sınav sonuçları için yaklaşık bir milyon öğrencinin meraklı bekleyişi, bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen haberle sona erdi. Daha önce uygulanan TEOG'un ardından bu sene ilk kez uygulanan LGS puanlarına göre öğrenciler eğtimlerne devam etmek istedkleri liseler için tercihlerini yapacaklar. LGS sonuçlarının ardından sınavla öğrenci alan özel liselern kayıt takvimi de açıklandı. Liselerin taban puanlarının ilan edilmesiyle yarın ön kayıtlar başlayacak

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