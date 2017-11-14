MEB liselere geçişte yeni sistemin detaylarını açıkladı: Özel okullar merkezi sınava öğrenci alacak

Liseye geçişte uygulanacak yeni sistemle ilgili tartışmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AKP Meclis Grubu'nda milletvekillerine yeni sistemle ilgili bir sunum yaptı.

NTV'nin aktardığına göre, sunumdaki ayrıntılardan başlıklar şöyle:

-Üç yanlış bir doğruyu götürecek.

-Örnek sorular aralık ayı içerisinde paylaşılacak.

-Sınav her yıl haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak, aynı ay içinde de sonuçlar ilan edilecek.

-Sınavla öğrenci alan okullarda boşalan kontenjanlar doğrultusunda sınav puanına göre, sınavsız okullarda ise öğrenciler ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere göre nakil yaptırabilecekler.

-Okul türleri arasında 10.sınıfa kadar ikamet ettiği eğitim bölgesi kriteri de dikkate alınarak nakil işlemleri yaptırılabilecek.

-TEOG sonucuna göre yerleşen öğrenciler, yine o dönem yerleştikleri taban puana göre nakil başvurusunda bulunabilecekler.

Özel Okullar Derneği'nden açıklama

Özel Okullar Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, MEB’de yapılan görüşme sonucunda, isteyen özel okullara MEB’in yapacağı sınavın sonuçları kullanılarak yerleştirme yapılması önerisi onaylandı.

Kayıt takvimi geçen yılki gibi devam edecek. Kayıt süreci ve yerleştirme ile ilgili detaylar daha sonra yeni sistemle ilgili MEB’in yapacağı açıklamayla netleşecek.

Derneğin açıklaması şöyle:

“Sınavla öğrenci almak isteyen özel okullarla yapılan toplantıda, ortak bir görüşle bu yıl için bakanlığın yapacağı sınavın sonuçlarına göre değerlendirme ve yerleştirme yapılacağı daha önce belirtilmişti. Bakanlıkla, onay alma ve teknik detaylar konusunda yapılan görüşme sonucu, sınavla öğrenci almak isteyen özel okullarımıza, bakanlığın yapacağı sınavın sonuçları kullanılarak yerleştirme yapılacağı netleştirildi. Özel okullara öğrenci alımı ile ilgili kayıt takvimi geçen yıl olduğu gibi yapılacak. Kayıt süreci ve yerleştirmeye dair esaslar, Bakanlığın sınav sistemi ile ilgili açıklayacağı bilgiler çerçevesinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacak.”