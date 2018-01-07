MEB, kız çocuklarının okullaşma oranını açıkladı; Eğitim İş "Bilgiler doğru değil" dedi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, kız çocuklarının okullaşma oranını ilkokulda yüzde 91, ortaokulda ise yüzde 95 olarak açıklaması üzerine eğitim sendikaları başkanları rakamlara tepki gösterdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Bu çok yanıltıcı bir bilgi. OECD ülkeleri arasında okul terk oranı en yüksek ülkeyiz. Dağınık yerleşimden dolayı eğitime erişememe oranı bile bakanı yalanlıyor” dedi. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da açıköğretime devam eden ortaöğretim öğrencileri arasında kız öğrencilerin oranının yüzde 62’ye yükseldiğini belirterek, “Türkiye’de kadınların yüzde 71’i lise altı düzeyde bir eğitim almıştır. Sadece yüzde 17’si lise ve dengi ve yüzde 12’si de lise üzeri eğitime erişebilmektedir” diye konuştu. Bakan Yılmaz, Bursa’da yaptığı konuşmada, kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranının yüzde 82, yükseköğretimde ise yüzde 44 olduğunu söylemişti.

Cinsiyet ayrımcı politika

Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan’ın bu konudaki eleştirileri şöyle: “Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu evlendirildi. Son 6 yılda 142 bin 298 çocuk doğum yaptı. Kadınların özellikle örgün eğitime katılımının erkeklere göre daha kısıtlı olması yaşamın birçok alanına da katılımlarını kısıtlamaktadır. Eğitim düzeyi yükseldikçe kadınların örgün eğitime katılım oranı düşmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı AKP ile başlamamıştır fakat AKP’nin cinsiyet ayrımcı politikalarıyla derinleşmektedir. Örgün ve yüksek eğitimde var olan cinsiyet farkı kapatılmamıştır. Kadınların net okullaşma oranları açıköğretim hariç tüm düzeylerde erkeklerden geri durumdadır. İlkokuldan ortaöğretime geçişte kadın öğrenci kaybı erkeklere göre yoğunlaşmıştır. Kadınların yükseköğretime erişim oranı daha düşüktür.” Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Bakan Yılmaz’ın verdiği bilgilerin doğru olmadığını belirterek, “Yanıltıcı bilgi var. Okula gelen çocuklara göre yüzde 91 ve 95. Bütün çocukların okullaşma oranı o seviyede değil. Bakan hangi sınıfları kastediyor? 1. sınıf mı? 5. sınıf mı? 6.7., 8. 9. sınıf mı? Kız çocuklarının büyük kısmı 4+4+4+ sisteminin uygulanmasından sonra ilk 4 bitince okula gönderilmiyor” dedi.

En yüksek terk bizde

OECD ülkeleri arasında okul terk oranlarının en yüksek Türkiye’de olduğunu hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti: “Türkiye’de çocuklar okulları terk ediyorlar. Bu kadar yüksek oran olan bir ülkede yüzde 95 yanıltıcı bilgidir. Güneydoğu’daki yüzde 67 oranını diğer bölgelerdeki oranlarla yüzde 95’e çekemezsiniz. Bir bölgedeki yüzde azlığını başka bir bölgedeki yüzdelik fazlalığı ile kapatmak mümkün değil. Kz çocukları okula gönderilmiyor. Ya çalıştırılıyor ya evlendiriliyor, ya mahalle baskısı ile evde tutuluyor, kardeşlerine bakıyor, temizlik yapıyor. Bakandan bu oranların hangi sınıflara ait olduğunu açıklamasını istiyoruz, 1., 5. ve 9. sınıf okullaşma oranlarını öğrenmek istiyoruz. Oranların doğru olmadığının en büyük kanıtı, yerleşimin çok dağınık olmasıdır. Köy okullarını kapattıktan sonra bu oranın karşılığı yok. Taşımalı sistemden yararlanmayan kız çocuğu sayısı çok. OECD ülkeleri arasında en yüksek devamsızlık oranı Türkiye’de bulunuyor. Liseye devam edemeyen öğrencilerin oranı kızlarda yüzde 40, erkeklerde ise yüzde 35.