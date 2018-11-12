MEB kitabından: Hz. Ali döneminde iç çatışmalar çıktı

6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında Hz. Ali döneminin, ‘‘iç çatışmaların çıktığı dönem’’ olarak anlatılması tepkilere neden oldu.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre kitapta, Hz. Ali dönemi için “Devletin merkezi Medine’den Kufe’ye taşınmıştır. İslam toplumunda iç çatışmaların çıktığı dönem olmuştur” ifadelerine yer verildi. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, “Kitap Hz. Ali dışındaki üç halifeden övgüyle söz ediyor. AKP’nin korkusu Alevilik inancının ve öğretisinin yayılmasıdır” dedi.

Alevi Araştırmaları Merkezi Başkanı Ali Yıldırım da tepkisini şöyle dile getirdi:

“Hz. Ali döneminin Hz. Ömer ve Hz. Osman’dan daha karışık olduğunun söylenmesi gerçeğin çarpıtılmasıdır. Bir kargaşadan bahsedeceksek Hz. Ali’den önceki halifeler Hz. Ömer ve Hz. Osman suikast sonucu ölmüştür. Bu noktada en acı olan çocuklara okutulan kitaplarda ayrımcı bir yaklaşımın sergilenmesi, Hz. Ali’yi seven topluma gerçekliği tersyüz ederek yaklaşılıyor olmasıdır. Ders kitapları hazırlanırken tarihsel olaylara özellikle objektif ve bilimsel yaklaşılmalı. Ülkemizde baştan savma kitaplar hazırlanıyor ve öğrencilere okutuluyor.”