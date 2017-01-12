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Eğitim

MEB: Kar tatili yapan öğrencilere telafi eğitimi verilecek

"Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir"

12 Ocak 2017 11:22

Milli Eğitim Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde kar nedeniyle eğitime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin ders programlarının aksamaması için okullarda telafi eğitimlerin verileceğini açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, MEB'den gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ile yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin yapılamayan eğitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecek. Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir..."

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