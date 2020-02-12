MEB izinli yarışmada dağıtılan kitapta 6-10 yaş arasındaki çocukların sosyal yaşamlarını dine göre şekillendirmesi istendi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Türkiye genelinde izin verdiği “Ufka Yolculuk” yarışması kapsamında dağıtılan kitapta, 6-10 yaş grubundaki çocukların sosyal yaşamlarını dine göre şekillendirmeleri ve cami eksenli yaşamaları istendi.

Nakşibendi tarikatının, “Hakyolcular” olarak bilinen kolu İskenderpaşa Cemaati ile MEB’in işbirliğinde ilkokul çocuklarına ulaştırılan, AKP’li belediyelerce ücretsiz dağıttırılan “Edep Diyarına Yolculuk” adlı kitapta çocuklardan sosyal yaşamlarını dine göre düzenlemeleri istenirken, tarikata ilişkin kurallar da aktarıldı. Lise düzeyi kitapta kadın erkek tokalaşmasının yasak olduğunu, ortaokul düzeyinde müziğin haram olduğunu anlatan tarikat, ilkokul düzeyinde de çocukların kıyafetlerinin “cinsiyeti korumalı” şartına uygun olmasını istedi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre ayda iki kez “muhabbet toplantıları” yapılmasını da isteyen kitapta, “mahrem” kavramını bilemeyecek yaşta olan çocuklara vücut hatlarını belli etmeyen ve içini göstermeyen elbiseler anlatılarak tesettür konusuna da girildi. Kitaptaki, “Giydiğimiz elbise sağlıklı olmalı, mahrem yerlerimizi örtmeli, milli örf ve adetlerimize uymalı, saygınlığımızı arttırmalı ve cinsiyeti korumalı” ifadeleri dikkat çekti. Giyinmeye de sağdan başlanması istenen kitapta, “Giydiğimiz elbise dinimizin istediği gibi olmalı” denildi.