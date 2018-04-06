MEB izin verdi, Ensar Vakfı'na okul kapıları açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Karaman’da “misafirhane” adı altındaki 'kaçak' yurtlarda erkek çocuklara istismar skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na izin vererek okul kapılarını açtı. Ensar Vakfı, okullarda ‘sabır’ konulu yarışma düzenleyecek.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre Kamuoyunun tepkisini çeken “Türkiye Değer Ödülleri” bu yıl yine gündemde olacak. Bakanlık 7’ncisi düzenlenecek ödül törenleri için bütün okulların kapısını yeniden Ensar Vakfı’na açacak. Etkinliğin bütün harcamaları vakıf tarafından yapılacak, MEB ise okulları Ensar için 'seferber' edecek. Vakfın bu yılki yarışma konusu “sabır” olarak açıklandı.

Vakıf ‘değerlendirecek’

Bakanlığın illere talimatında Ensar Vakfı ile ilişki “değerlerimizin yaşatılması, öğrencilerimizle buluşturulması, okullarımızdan başlamak üzere tüm toplum ve insanlığa yayılması” olarak belirtildi. Yarışmada Ensar Vakfı’nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) de proje ortağı ve sponsoru olarak yer aldı.

Bu yıl “sabır” teması ile Ensar Vakfı’na emanet edilecek çocuklar, yeniden dini vakfın değerlendirmesine sunulacak. Okul idaresi başkanlığında, okul rehber öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, sınıf öğretmeni ve okul yönetimi ile yapılan değerlendirmelerle “aday öğrenciler”in belirleneceği vurgulandı. Ödül şartnamesinde, öğretmenlerin gözlemleri, öğrencinin örnek davranışları, diğer öğrencilerden ayırt eden özellikleri, öğrencideki bu değerin kendisi ve çevresine yansıması kriterlerine göre çocukların “aday” gösterilmesi beklenirken, belirlenen “sabır” teması konusunda öğrencilerin nasıl ve neye sabır göstermiş olduğunun belirtilmemesi de dikkat çekti. Ayrıca çocukların resim, şiir, hikâye, kısa film ve karikatür dallarında “sabır” değerini ifade etmeleri istenecek.

Çocukları MEB taşıyacak

İl milli eğitim müdürlüklerine okul müdürleri ile yapılacak toplantılarda projenin gündem yapılması talimatı veren MEB, bilgilendirilme görevini de okul yönetimlerine verdi. Organizasyonu MEB’e yükleyen Ensar Vakfı da tüm ödül organizasyonunun hazırlanması, yol ve konaklama ile diğer masraflarının karşılanmasını üstlendi. Türkiye birincilerine 6 bin lira, ikincilere 5 bin lira, üçüncülere de 4 bin lira ‘Ensar Bursu’, öğrencisini aday gösteren öğretmene de öğrencisi ödül alması durumunda 4 bin lira ‘Teşvik Ödülü’ verileceği açıklandı.