MEB'in lüks araç ihalesi iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yılı için kiralayacağı 4 adet öncü ve artçı koruma aracı ihalesi iptal edildi.

Sözcü’den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Bakanlık, 11 Kasım 2021’de ihalesi yapılan lüks kiralık araçların en az 1950 cc ve siyah olacağını, araçlarda siren, tepe lambası, megafon, mavi kırmızı çakar bulunacağını, araçların kapı ve arka camlarının da siyah filmli olmasını istemişti. Bakanlık tarafından 2022 yılı boyunca kullanılacak öncü ve artçı 4 araç da 2021 model, turbo, dizel otomatik veya triptonik olacağı belirtildi.

MEB, tasarruf tedbirleri genelgesine rağmen kiralayacağı bu 4 lüks araçtan dolayı kamuoyunda tepki toplarken, 11 Kasım’daki ihalenin iptal edildiği belirtildi. İhalenin iptal gerekçesi ise “İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması”.