MEB'in atadığı 69 bin ücretli öğretmenin 8 bini lisans mezunu değil

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl atağı 69 bin ücretli öğretmenin yaklaşık 8 bini lisans mezunu değil.

Türkiye'de 100 bini aşkın öğretmen açığı bulunurken 69 bin 326 ücretli öğretmen görev yapıyor. Yapılan araştırmaya göre iki yıllık meslek yüksekokulu mezunları ve açıköğretim mezunlarının da öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı.

En çok ücretli öğretmenin görev yaptığı il ise 21 bin 375 kişiyle İstanbul oldu. Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan araştırmada, İstanbul'daki ücretli öğretmen sayısının bir yıl içinde 473 kişi arttığı belirtildi.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, bu yıl okullarda görev yapan ücretli öğretmenlerin yalnızca 28 bin 154’ü eğitim fakültesinden mezun oldu. İki yıllık meslek yüksekokulunu bitiren ücretli öğretmenlerin sayısı 7 bin 777. Eğitim fakültesi hariç lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı ise 33 bin 395.

Araştırmada ayrıca, zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak Kars’ta çalıştırılan 2 ücretli öğretmenin ikisinin de ön lisans mezunu olduğu ifade edildi. Özel uzmanlık gerektirdiği belirtilen bu alanda ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesinin hatalı bir karar olduğu açıklandı.

Norm kadro açığının 109 bin 616 olduğu açıklanan araştırmada, şu ifadeler kullanıldı: “Ankara’da norm kadro açığı 4 bin 975 iken, ücretli öğretmen sayısı 4 bin 437’dir. İstanbul’da 34 bin 387 norm kadro açığı varken, ücretli öğretmen sayısı 21 bin 375’tir. Manisa’da norm kadro açığı bin 953 iken, ücretli öğretmen sayısı bin 22’dir. Özetle birçok ilimizde ücretli öğretmen sayısı norm kadro ihtiyacını bile kapatmamaktadır. Bu da ülkemizde öğretmen açığının boyutlarını gözler önüne sermektedir. Hemen hemen tüm illerimizde öğretmen açığı kadrolu öğretmenlerin branş dışında derse girmeleriyle de kapatılmaktadır.”

Ücretli öğretmenlik nedir?

Ücretli öğretmenler öğretmen açığı bulunan okullara atanır ve ders başı ücret alırlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan ücretli öğretmenler, hastalık ya da doğum iznine ayrılmış öğretmenlerin yerine de derse girebilir. Ücretli öğretmenler, idarecilik yapamaz ve hizmet puanları yoktur. Sadece bir eğitim dönemi boyunca okullarda eğitim verebilirler. İhtiyaç duyulduğu takdirde sözleşmeleri, okul yönetimi tarafından yenilenebilir.