MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru süreci başladı
16 Mart 2021 17:08
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugünden itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek.
MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başladı. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugünden itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek.