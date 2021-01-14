MEB ile protokolleri durdurulan TÜGVA, gençlere diploması eğitimi verecek, dersler Maarif Vakfı’na ait okulda olacak

Daha önce Eğitim-Sen'in açtığı dava sonusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile protokolleri durdurulan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'na bağlı (TÜGVA) Genç Diplomat Akademisi, “gelecekte diplomasi alanında çalışmayı hedefleyen gençlere” diplomat eğitimi vereceğini açıkladı. Söz konusu dersler Makedonya'da, MEB’e bağlı faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı’na ait Kuzey Makedonya’da Kalkandelen Maarif Okulları kampusunda gerçekleştirilecek.

Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilecek eğitimin ödülü ise “Türkiye’de staj imkânı” olarak duyuruldu.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar imzalı habere göre, eğitimin, Kuzey Makedonya’daki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Türkiye Maarif Vakfı okulunun kampusunda düzenleneceğinin belirtilmesi dikkat çekti. Bilal Erdoğan’ın YİK üyesi olduğu TÜGVA bünyesinde faaliyet gösteren Genç Diplomat Akademisi, “gelecekte siyaset ve diplomasi alanında çalışmayı hedefleyen gençlere” yönelik programlar düzenliyor.

Programa katılan ve eğitim alanlar, programın sonunda Ankara’da bakanlık ve kurumları ziyaret ediyor. Katılımcılara bu kapsamda sertifika da verilirken programın “imkân ve ödülleri” arasında ise “yurtışında ve yurtiçinde yetkili kurumlarda staj olanağı” yer alıyor. TÜGVA, bu kapsamda, Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren Türk Gençlik Kulubü (TGK) ile birlikte Kuzey Makedonya’daki gençlere diplomasi eğitimi vereceklerini duyurdu.

Dersler, MEB’e bağlı kampusta olacak

Programın Kuzey Makedonya’da Kalkandelen Maarif Okulları kampusunda gerçekleştirileceğinin belirtilmesi de dikkat çekti. Söz konusu okul, yurtdışında FETÖ okullarını devralan ve açtığı okullar ile o ülkenin müfredatı kapsamında eğitim veren MEB’e bağlı faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı’na ait.