MEB, iki günlük etkinlik için 1 milyon 84 bin TL harcadı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'da iki gün süren toplantı için 1 milyon 84 bin TL harcadı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, MEB’e bağlı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, 4 Ekim tarihinde, “İstanbul'da 3-4 Kasım 2021 tarihlerinde Yapılacak Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6’ncı Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Konseyi 4’üncü Toplantısı Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı” adı altı bir ihale düzenledi. İhale, tam 1 milyon 84 bin TL’ye Magellan Organizasyon Turizm Basım Yayın Dil Hizmetleri ve Danışmanlık Anonim Şirketi’ne verildi.

Pazarlık usulüyle verildi

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, milyonluk ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Askhat Aimagambetov, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Bolotbek Kupeshev, Özbekistan Halk Eğitimi Bakan Yardımcısı Temurjon Komilov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kydyrali ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller katıldı.