MEB harekete geçti; okullar CEO modeliyle yönetilecek; hedef gerçekleşmezse görevden alınacaklar

MEB okullar arasındaki nitelik farkını ortadan kaldırmak için işe okul müdürlerinden başladı. Okullar, CEO modeliyle yönetilecek. Okul müdürü 2 yıllık hedefleri gerçekleştiremezse görevden alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar arasındaki nitelik farkını ortadan kaldırmak için okul yöneticilerinin seçimini masaya yatırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul müdürlüğü seçiminin dost, ahbap ilişkisinden çıkarılarak uluslararası standartlarda yapılması için çalışma başlatılması talimatı verdi. Hedef odaklı bir yönetim modelinin benimsenmesi için harekete geçildi. Okullar CEO modeliyle yönetilecek. Okul müdürü, 2 yıllık hedefleri gerçekleştiremezse görevden alınacak. Bakan Selçuk, Türkiye'nin yeni bir atılımın içinde olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngördüğü şekilde farklı bir sistematik yaklaşımdan söz edildiğini, bundan sonra söylenecek her şeyin de bu zemin üzerinde yer alacağını belirterek okul idarelerinin ve yönetim anlayışının da baştan aşağı değişeceğinin mesajını vermişti.



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