-MEB: GÖRÜŞMEDE AZARLAMA OLMADI ANKARA (A.A) - 07.08.2010 - Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) ''Çubukçu'dan Şaşırtan Çıkış'' haberine ilişkin yapılan açıklamada, öğretmenler ile kameralar önünde yapılan görüşmede herhangi bir azarlamanın söz konusu olmadığı belirtilerek, ''Öğretmenlerimizin sert üslubuna rağmen, Sayın Bakan, büyük bir saygı ile öğretmenlerimizi dinlemiş ve nezaketle öğretmenlerimize cevap vermiştir'' denildi. MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında ''Çubukçu'dan şaşırtan çıkış'', ''Bakan Nimet Hanım öğretmeni azarladı'', ''Bakan'dan sözleşmeli öğretmene şok cevap'' başlıklı haberlere yer verildiği anımsatıldı. Bu haberlerde Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun Kırklareli ziyareti esnasında kadroya geçmek isteyen sözleşmeli öğretmenleri azarladığının iddia edildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sayın Bakanımızın öğretmenlerin tepkisini demokratik bir tepki olarak görüp değerlendirmesine rağmen, bazı haberlerin bu tarz başlık ve yorumlarla verilmesi ise büyük bir haksızlık olmuştur. Ayrıca Sayın Bakan, 'Ülkemizde öğretmenlerimizin çalışma koşullarını tercih etme hakkı olduğu kadar, öğrencilerimizin de eğitim hakları var. Ağrı'daki öğrencilerin de sizin gibi öğretmenlere ihtiyacı var' diyerek hizmetin ifası açısından bu öğretmenlerimize olan ihtiyacı belirtmişlerdir.''