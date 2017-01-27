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Eğitim

"MEB, etüt merkezleri ve eğitim danışmanlıklarını kapatacak"

Maliye Bakanlığı, eğitim faaliyeti yürütecek merkezlere MEB onayı olmadan işyeri açma izni vermeyecek

27 Ocak 2017 13:15

Etüt merkezi, eğitim danışmanı gibi isimlerle çalışan merkezlerin, örgütlerin “ödev evi” haline geldiğini belirleyen MEB ve İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Karar'ın haberine göre, dershanelerin kapatılmasının ödev evi, eğitim danışmanı, ödev koçu, ödev merkezi, kariyer rehberi gibi isimlerle açılan merkezlerde 'terör propagandası' yapıldığı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle izinsiz faaliyet yürüten merkezlerle ilgili olarak valiliklere para cezası ile birlikte kapatma işleminin uygulama yetkisi verildi. Maliye Bakanlığı ise bundan sonra her ne isimle olursa olsun eğitim faaliyeti yürütecek merkezlere MEB onayı olmadan işyeri açma izni vermeyecek.

 

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