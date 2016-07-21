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Eğitim

MEB, ertelenen sınavlar hakkında açıklama yaptı

MEB, öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını belirtti

21 Temmuz 2016 21:43

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ertelenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavının (MTSAS-3), MTAS-4 sınavıyla birleştirilerek 27 Ağustos'ta, Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Ek Sınavının ise 21 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında 23 Temmuz'da yapılması planlanan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSAS-3) ile 24 Temmuz'da yapılması planlanan Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Ek Sınavı darbe girişimi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

 

"Öğrenciler herhangi bir mağduriyet yaşamayacak"

 

Açıklamada, üniversite sınavlarına girerek herhangi bir üniversiteyi kazanan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerinin kayıt haklarının mezuniyet durumlarına göre saklı kalacağı bildirildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile gerekli görüşmelerin yapıldığı ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağı belirtildi.

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