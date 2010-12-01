-MEB, ENGELLİ ÖĞRETMEN ALACAK ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı 47 özürlü personel kadrosuna öğretmen atayacak. MEB, taşra teşkilatına bağlı okul ve kurumlardaki öğretmen kadrolarına ilk defa, açıktan ve kurumlararası olmak üzere özürlü öğretmen ataması yapacak. İlk defa atanacakların MEB'in 4 Temmuz 2010 tarihinde düzenlediği Özürlü Personel Alımı Sınavı'na katılmış olmaları gerekiyor. Kurum içi ve kurumlararası atanacaklar için de daha önce Özürlü Personel Sınavı'na girmiş ve bu sınav sonucuna göre başarılı olup bir kamu kurumuna yerleştirilmiş olmaları isteniyor. Kurumlararası geçiş yapacakların muvafakat belgesi almış olması koşulu bulunuyor. Adayların atanacakları alan öğretmenliğine uygun olmaları, eğitim fakültesi dışında mezunların ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon belgesi bulunması şartı aranıyor. Başvuracak adayların, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü sağlık kurulu raporlarında belirtilen özür oranlarının yüzde 40 ve üzerinde olması, bu raporu yetkili kuruluşlardan almaları gerekiyor. Adaylar başvurularını 7-17 aralık 2010 tarihleri arasında MEB'in http://personel.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numarası ile elektronik başvuru formunu doldurarak yapacaklar. Atamalar 20 Aralıkta ilk atama, açıktan atama ve kurumlararası atama öncelik sırasıyla yapılacak. Kurumlararası atamalarda hizmet süresi üstünlüğü esas alınacak.