MEB en çok öğretmen açığı olan 5 bölümü açıkladı

Milli Eğtim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan eğitim fakültesi dekanlarıyla oluşan çalışma grubu öğretmen açığı olan 5 bölümü, 'Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, özel eğitim öğretmenlikleri ve teknoloji tasarım öğretmenliği' olarak belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığının, uzun zamandan beri öğretmen yetiştirmeyle ilgili olarak YÖK ile iş birliği içinde strateji belgesi hazırlığında olduğu ifade edilen açıklamada, bu çerçevede geleceğe dönük hazırlanan öğretmen ihtiyaç projeksiyonlarında öğretmen açığı olan alanların belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, YÖK bünyesinde yer alan ve eğitim fakültesi dekanlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yöneticilerinden oluşan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunda söz konusu ihtiyaç alanları değerlendirilerek tavsiye niteliğinde alınan bazı kararların, Yükseköğretim Kurulu’na iletildiği belirtildi.

Buna göre, mevcut eğitim fakültelerinde öğretmen açığı olan alanların açılmasına öncelik verilmesinin önerildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu çalışma grubunda en çok öğretmen açığı olan alanlar; rehberlik ve psikolojik danışmanlık, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, özel eğitim öğretmenlikleri ve teknoloji tasarım öğretmenliği olarak belirlenmiştir. Bu alanlar, Kurul kararı olarak üniversitelerimize de duyurulmuştur. Bunlardan ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümü geçtiğimiz yıl ilahiyat fakültelerine devredilmiştir. Ancak lise din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için ilahiyat fakültesi ve benzeri dini eğitim veren diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyon sertifika programlarına katılarak, aday öğretmen yetiştirilmektedir. Teknoloji tasarım öğretmenleri ise bu zamana kadar eğitim fakülteleri dışındaki mesleki ve teknik eğitim fakültelerinden yetişmekte idi.

Mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin kapanmasıyla birlikte ilgili alanda öğretmen ihtiyacını karşılamak için Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu, eğitim fakültelerinde böyle bir programın açılmasını önermiştir. Bu programın bir örneği olmadığı için bir bölüm olarak mı ya da mevcut bölümlerden birinin bünyesinde bir anabilim dalı olarak mı açılacağı konusunda henüz netlik olmayıp önümüzdeki zaman dilimi içinde eğitim fakültelerinin programlarının güncellenmesi kapsamında bu konuda da bir netlik oluşacaktır. Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni öğretmen yetiştirme stratejisi çalışmaları paralelinde, Kurulumuzda eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan ortaöğretim alan öğretmenliği bölümlerine önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kontenjanı verilmemesi konusunda da bir karar alınmıştır."