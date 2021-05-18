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MEB duyurdu; Halk Eğitim Merkezlerindeki kurslarda yarından itibaren yüz yüze eğitim başlıyor

18 Mayıs 2021 00:10

 
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