MEB duyurdu; CHP'li Arık'ın otizmli kızı pazartesi günü okula başlayacak

Otizmli olan kızını, kazandığı okulda alt yapı olmadığı gerekçesiyle kayıt ettiremeyen ve duruma tepki gösteren CHP milletvekili Çetin Arık’a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) iyi haber geldi. Gölbaşı Milli Eğitim Müdürlüğü, Arık'ın kızı Tuğçe'nin kazandığı okulda gerekli şartların sağlanacağını açıkladı.Tuğçe, Pazartesi günü okula başlayabilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Müdürlüğü, Arık’ın kızı Tuğçe’nin Pazartesi günü okuluna başlayabileceğini açıkladı. Gerekli alt yapının sağlanacağını belirtti.



Arık, müjdeli haberi basın mensupları paylaştı.



Otizm rahatsızlığı nedeniyle eğitim öğretimde mağdur olan öğrencilerin sorunlarının nasıl çözüleceği ise merak konusu.