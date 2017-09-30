T24 LogoT24 Logo
Eğitim

MEB, din dersi kitabında 12 İmam’ın adlarını karıştırdı!

Kitapta 11. İmam Hasan Askeri, 12. İmam olarak gösterildi

30 Eylül 2017 23:06

Hülya Karabağlı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretimler için hazırlanan 11. sınıf ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi “ kitabının 64. sayfasında Aleviliğin temel taşı olarak nitelendirilen 12 İmam’ın adı karıştırıldı. Kitapta 11. İmam Hasan Askeri, 12. İmam olarak gösterildi. Kitapta, yapılan hatanın aksine Alevilikte İmam Hasan Askeri 11'nci  Muhammed Mehdi ise 12'nci İmam olarak sıralanıyor.

12. İmam Muhammed Mehdi ile ilgili bilgi verilirken 11. İmamın adının kullanıldığı  ‘Din Kültürü  ve Ahlak Bilgisi’ kitapta hatalı sayfa şöyle yer alıyor:

“Hz. Ali ve onun soyundan gelen on iki imam vardır. On ikinci imam Hasan El Askeri ölmemiş, kaybolmuştur. Kıyamet kapmadan önce ortaya çıkacak ve adaletle dünyaya hükmedecektir.”


12 İmam’ın isimleri şöyle:

1. Hz.Ali
2. İmam Hasan
3. İmam Hüseyin
4. Zeynel Abidin
5. Muhammed Bakır
6. Caf er Sadık
7. Musai Kazım
8. Ali Rıza
9. Muhammed Taki
10. Ali Naki
11. Hasan Askeri
12. Muhammed Mehdi

ETİKETLER

din dersialevilik12 imamkitaphata

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24