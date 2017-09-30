MEB, din dersi kitabında 12 İmam’ın adlarını karıştırdı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretimler için hazırlanan 11. sınıf ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi “ kitabının 64. sayfasında Aleviliğin temel taşı olarak nitelendirilen 12 İmam’ın adı karıştırıldı. Kitapta 11. İmam Hasan Askeri, 12. İmam olarak gösterildi. Kitapta, yapılan hatanın aksine Alevilikte İmam Hasan Askeri 11'nci Muhammed Mehdi ise 12'nci İmam olarak sıralanıyor.

12. İmam Muhammed Mehdi ile ilgili bilgi verilirken 11. İmamın adının kullanıldığı ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ kitapta hatalı sayfa şöyle yer alıyor:

“Hz. Ali ve onun soyundan gelen on iki imam vardır. On ikinci imam Hasan El Askeri ölmemiş, kaybolmuştur. Kıyamet kapmadan önce ortaya çıkacak ve adaletle dünyaya hükmedecektir.”



12 İmam’ın isimleri şöyle:

1. Hz.Ali

2. İmam Hasan

3. İmam Hüseyin

4. Zeynel Abidin

5. Muhammed Bakır

6. Caf er Sadık

7. Musai Kazım

8. Ali Rıza

9. Muhammed Taki

10. Ali Naki

11. Hasan Askeri

12. Muhammed Mehdi