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Eğitim

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

20 Ocak 2021 20:43

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB,) 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); 8., 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak" denildi.

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