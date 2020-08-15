MEB'den yeni eğitim öğretim yılı takvimiyle ilgili yazı: Sınava hazırlanan öğrenciler için kurs açılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) illere gönderdiği 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazıya göre, resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020-6 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.