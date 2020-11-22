MEB'den yeni EBA TV genelgesi: Dersler cuma namazına göre ayarlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sitemi (EBA TV) ile ilgili okullara yazı gönderdi. Öğretmenlerin ders programlarını haftada 54 saat olarak ve cuma namazı saatini gözeterek ayarlamaları istendi.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Bakan Yardımcısı Reha Denemeç tarafından gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kendi öğretmenleriyle anlık etkileşim halinde olarak ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliğinin kullanımına yönelik bazı yenilikler yapılmıştır:

-EBA Canlı Ders özelliğiyle, pazar günü hariç her gün 08.30—20.20 saatleri arasında canlı ders yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Öğretmen ve öğrencilerimizin aynı anda sisteme getireceği yoğunluğun dağıtılmasının hedeflendi.

-Zaman planları; hazırlık sınıfı hariç tüm seviyedeki öğrenciler için Pazartesi— Cumartesi günleri dahil her gün 9 ders olmak üzere haftalık toplam 54 EBA canlı ders yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır.

-Lise hazırlık sınıflarının pazar hariç her gün 08.30—20.20 saatleri arasında istenilen saatte ders yapabilmesine imkân sağlanmıştır.

-Öğrencilerimizin sokağa çıkma yasağının olmadığı 13.00—16.00 aralığı ve cuma namazı saatine denk gelen zaman aralığının dikkate alınabilmesine olanak sağlama amacıyla belirtilen günlük ve haftalık ders saatlerinden daha fazla ders saati sağlanmıştır. Öğretmenler çizelgeleri esas alarak ders atamalarını belirtilen saat aralıklarından istedikleri saatlere yapabilecektir.

-Canlı dersler sırasında öğrencilerin kameraları genellikle kapalı olacak, ancak ders süresince birkaç kez olmak üzere derse odaklanmayı artırmak ve kontrol amaçlı olarak öğretmenler, öğrencilerin kameralarını kısa süreli açmalarını isteyecektir.

-EBA Canlı Ders ve harici canlı ders atamaları öğretmenler tarafından yapılacaktır. Okul yöneticilerimizin canlı ders programlarını, zorunlu haller dışında EBA platformu kullanılacak şekilde oluşturmaları, sürecin izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

-Okul yöneticileri tarafından okullarındaki sınıf ve branş öğretmenlerinin oluşturdukları canlı ders atama raporları sistem üzerinden görüntülenebilecektir. Öğretmenlerimiz, istenmesi durumunda 4 şubeye kadar şube birleştirme özelliğini kullanabileceklerdir.”