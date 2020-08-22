MEB'den mesleki eğitim merkezi öğrencilerine lise diploması imkânı

Milli Eğitim Bakanlığı, ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişilerin, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabileceklerini açıkladı.



Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, mesleki eğitim merkezlerine gönderilen yönerge ile mesleki eğitim merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişilerin, artık telafi dersler ile lise diploması alabilecekleri belirtildi.



Mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartlarının genişletildiğinin bildirildiği açıklamada, "Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11'inci, 12'nci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrenciler de fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler de diploma programına dahil olarak diploma alabilecekler" denildi.