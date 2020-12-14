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MEB'den anaokulu açıklaması: Yarından itibaren yüz yüze eğitime geçilecek

14 Aralık 2020 22:52

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: 

"Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir"

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