Erdoğan 4 günlük kısıtlamayı duyurdu; yılbaşında sokağa çıkmak yasak!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşını kapsayacak şekilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Erdoğan, "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den, 4 Ocak saat 05.00'a kadar kesintisiz uygulanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Erdoğan, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak ve 104 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasını duyurdu. 4 Ocak saat 05.00'da sona erecek yasak süresince, kamuya ait okul öncesi kurumları, anasınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecek.

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Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Bu süreçte tedbirleri sıkı şekilde devam ettireceğiz. Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık perşembe saat 21.00'den, 4 Ocak saat 05.00'a kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, anasınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir."

Kısıtlamaya ilişkin bilgiler İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin genelgesinde yer alacak.