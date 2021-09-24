MEB'den Alevi öğrencilere kötü muamelede bulunduğu iddia edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ankara'da okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin Alevi öğrencilere yaptığı iddia edilen kötü muameleyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

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Ne olmuştu?

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, dersinde Alevileri hedef aldığı iddia edildi. Öğretmenin, 20 Eylül'deki ders sırasında "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere "Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yöneltti. İddiaya göre M.K., "Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş" ifadelerini kullandı.

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