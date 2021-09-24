AKP Sözcüsü Çelik: Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı kabul etmiyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadisenin yakından takip edildiğini belirterek, "Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz" dedi.

Çelik, Twitter hesabından Ankara'nın Mamak ilçesinde Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenin Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

"Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır"

Çelik, "Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır. Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir. Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır" dedi.

Çelik, vatandaşlardan bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını isteyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir; 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir'" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, dersinde Alevileri hedef aldığı iddia edildi. Öğretmenin, 20 Eylül'deki ders sırasında "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere "Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yöneltti. İddiaya göre M.K., "Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş" ifadelerini kullandı.

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