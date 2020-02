"MEB bütçesini kıstı, okullar yeni döneme hazırlıksız başladı"

"Daha fazla çocuk kaybedebiliriz"

Kale ve pota direklerinin, okul kapısının ya da lavabonun düşmesi gibi nedenlerle her yıl 20’ye yakın çocuk okullarda hayatını kaybediyor. Okulların açılmasına kısa süre kala okulların fiziksel güvenliği tekrar gündeme taşındı. Kapatılan Gündem Çocuk Derneği’nden Onur Yılmaz, birçok okulun yeni döneme hazırlıksız başladığını ve bunun başlıca sebeplerinden birinin de Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinden yapılan yüzde 18’lik kesinti olduğunu aktardı.

Birgün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre bu nedenle yeni eğitim öğretim döneminde daha çok çocuğun okulda hayatını kaybedebileceğine dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

“Okullarda yetersiz bütçe söz konusu. Görece Bakanlık bütçesi her yıl artıyor, ancak bu artış personel giderleriyle sınırlı kalıyor. Bütçede yüzde 79 personel giderine karşı yüzde 21’lik okul bütçesi payından bahsediyoruz. Okullara ayrılan pay çocukların faydasına ve sağlığına olacak şekilde fiziki kalitenin artması yönünde kullanılmıyor ya da yeterli olmuyor.”

Her yıl 600 çocuk yaralanıyor

Medya taramalarından elde edilen bulgulara göre, her yıl 20’ye yakın çocuğun hayatını kaybettiğine vurgu yaparak Bakanlığa önlem alma çağrısında bulunan Yılmaz, “Medyanın yeni düzeninde çocukların okulda ölmesi haber bile olamıyor. Sorumlu Bakanlık olunca gazeteler yazamıyor. Buna rağmen 20’ye yakın tespit yapıyoruz her sene. Tahminen her yıl 600 çocuk da yaralanıyor. Her sene kale direği düşüyor, ama eğitim öğretim dönemi başlarken bu direkler gözden geçirilmiyor. Çocukların yaşamı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

***

"Anneler çocuklarını yitirmesin"

İstanbul Maltepe’de 2010 yılında bir ilköğretim okulunun ana sınıfına giden ve okulun tuvaletindeki lavabonun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Efe Boz’un annesi Nurdan Boz da, önlem alınması çağrısında bulundu. Anne Boz, “Çocuklarımızın okullarında güven içerisinde olmaları için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Gerekirse çocukları okula göndermeyip kalıcı çözümler için talepte bulunmalıyız. Vakıf ve cemaatlerle protokol imzalayan MEB, buralara aktardığı kaynakları okulların fiziksel olarak iyileştirilip düzenli kontrol edilmesine aktarmalıdır” diye konuştu.

Anne Boz, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Yine eylül ve yine okullar açılıyor, canımın içi yok, elinden tutup okuluna götüremeyeceğim. Ben oğlumu devlet okulunda ihmal, tedbirsizlik, kontrolsüzlük, denetimsizlik ve sorumsuzluklar silsilesinde kaybettim.”