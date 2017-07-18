MEB bugün yeni müfredatı açıklıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, aylardır açıklanamayan müfredatta yolun sonuna geldi. Ocak ayında taslak metinlerin açıklanmasının ardından Atatürk’e ilişkin bölümlerin daraltılması, Evrim Teorisi’nin çıkartılması ve cihadın yer alması ile tartışılan yeni programlar; eğitimci, sendika ve velilerin görüşlerinin alınmasının ardından Talim ve Terbiye Kurulu, bakanlık bürokrasisi ve güncel siyaset engellemeleri ile aylar süren gecikmenin ardından bugün açıklanacak. Böylece kitapları hazırlanan ve öğretmen eğitimleri neredeyse tamamlanan yeni müfredat açıklanmış olacak.

MEB’in Talim Terbiye Kurulu ve Bakan İsmet Yılmaz’ın onayına karşın açıklayamadığı yeni müfredat, Saray’ın onayı ve 15 Temmuz anmalarının ardından bugün açıklanacak. 13 Ocak’ta askıya çıkartılan ardından şubat ayında gelen binlerce görüşü değerlendirmeye alan MEB komisyonları, hazırladıkları metinleri aylar önce Talim Terbiye Kurulu’na iletti. TTK incelemelerinin ardından ise ilk ve ortaokulda 17 program, liselerde ise 24 program, imam hatip ortaokulu ve liselerinde 10 dersin değiştirildiği yeni müfredat Bakan Yılmaz’ın onayına sundu. Bakan onayı gerçekleşse de 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu, sonra AKP Olağanüstü Kongresi ve kabine değişikliği söylentileri ile müfredatın açıklanması sürekli ertelendi.

‘En iyi müfredat’

Aylar süren tartışmaların ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “51 programı tamamladık, salı günü basın toplantısı ile her türlü detayını açıklayacağız. Şundan emin olun ki benim bakanlığımdaki bu konuda eğitim uzmanları da söyledi, ‘Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana yapılmış en güzel, gerek grafik olarak gerek kâğıt kalitesi olarak gerek tasarım olarak gerek içerik olarak en iyi müfredatı hazırladık’ diyorlar” dedi.

Atatürk, evrim, cihat

Yeni programların en tartışmalı noktalarını Atatürkçülüğün konulardan çıkartılması, Atatürk’e ilişkin bölümlerin daraltılması, biyoloji programından Evrim Teorisi’nin çıkartılması ve 7. sınıftan itibaren din derslerinde cihat kavramının ‘değer’ kapsamına alınarak, bu konuya yer verilmesi oluşturdu. Önümüzdeki yıl 1, 5 ve 9. sınıflarda denenecek müfredat, kademeli geçiş yerine 2018- 2019 yılından itibaren tüm okullarda ve tüm seviyelerde uygulanmaya başlanacak. Bu kapsamda Kasım 2017 sonuna kadar yeni uygulama izlenecek, Aralık 2017’de değerlendirme çalışması yapılacak. 2018- 2019 eğitim öğretim yılında tüm okul türlerinde ve seviyelerinde yeni programların uygulamaya geçilmesi için müfredat Ocak 2018’de güncellenerek çalışmalar tamamlanacak.

Yıllardır sürdüğü belirtilen çalışmalar ve yaklaşık 5 aylık açıklanma ertelemesinin ardından açıklanacak yeni müfredatın son halini en son halk duyacak. Bu kapsamda yeni program çalışmalarını aylar önce bitiren, taslak programlar öncesinde bile kitap yazım çalışmalarına başlayarak süreci neredeyse tamamlayan, öğretmenlere yaz başından itibaren yeni programları anlatan MEB, en son milyonlarca genci ve veliyi ilgilendiren konunun muhattabı olarak kamuoyuna açıklamayı yapacak.

Eskiye devam kararı

Müfredat hazırlık sürecinde tartışmalı bir diğer konu da din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ilişkin program oldu. AİHM kararına göre yeniden düzenlendiği belirtilen, “muhafazakâr kesimi rahatsız edebilir” değerlendirmesi ile 16 Nisan referandumunun sonrasına bırakılan, Alevilik ve diğer dinlere daha geniş yer verilen ders programının MEB tarafından “görüş ve önerilere açılması için geç kalındığı” gerekçesiyle ertelenerek, bir yıl daha mevcut program ile devam edilmesine karar verildi.