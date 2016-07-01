MEB Başmüfettişi resepsiyon görevlisini öldürdü

İstanbul Bahçelievler'de bulunan öğretmenevinde dün sabahın ilk saatlerinde resepsiyon görevlisi ile Milli Eğitim Başmüfettişi arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Silahını ateşleyen Başmüfettiş Adnan Bay, resepsiyon görevlisi Cemalettin Pamuk'u öldürdü.

posta'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nda Başmüfettiş olarak çalışan 53 yaşındaki Adnan Bay, tıp fakültesi öğrencisi oğlunu İtalya'ya göndermek üzere Atatürk Havalimanı'na giderken, Yenibosna Metro'da havalimanında saldırı olduğu haberini aldı ve oğluyla geceyi geçirmek üzere Bahçelievler Öğretmenevi'ne gitti.



Saat 00.10 sularında televizyon seyretme yüzünden başlayan ve lobide oturup oturmama ile devam eden tartışma sırasında silahını çeken Başmüfettiş Adnan Bay, resepsiyon görevlisi Cemalettin Pamuk'a ateş etti.



Başından yaralanan Pamuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası karakola gidip teslim olan Adnan Bay, adliyeye sevk edildi.