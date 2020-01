MEB Bakanı’ndan 'proje okul' açıklaması: Başka okullarımız da yararlansın!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, proje okullarına ilişkin, “İstiyoruz ki, bu okullardaki başarıyı daha yukarılara taşıyalım. Mevcut başarılı öğretmenlerin başarısından diğer okullarımız da yararlansın. Başarı aşısı diğer okullarımıza da yapılsın" dedi.

‘Proje okul’ sistemi ile Türkiye'nin en başarılı olarak görülen liselerinin de aralarında bulunduğu 155 okulda yapılması planlanan öğretmen değişiklikleri yapılıyor. Yapılan sistemde farklı okullara gönderilen öğretmenler için öğrencileri çeşitli illerde protesto eylemleri düzenliyordu.

HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel'in eğitimdeki hak ihlallerine yönelik Milli Eğitim Bakanı Yılmaz hakkında verdiği gensoru önergesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Yılmaz, "Bu proje okullarından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 proje okulumuz bulunmakta. Bu okulların hepsinde özel bir proje ve protokol uygulanması gerçekleştirilmektedir. Adana Sarıçam Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve teknik Eğitimi Merkezi'nde Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası ve Türk Tekstil Vakfı ile imzalanan bir protokol kapsamında özel bir program uygulanmaktadır. Bu okulda tekstil alanında program geliştirme yanında öğretmen eğitimleri yapılmaktadır. Bir diğer okul ise Ostim Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nde Ankara Sanayi Odası ile yapılan işbirliği sebebiyle proje okulu olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz, tartışılan proje okullarının Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar olduğunu söyleyerek, "Bu birime bağlı 58 proje okulu bulunmaktadır. Bu okullardaki akademik başarı ve eğitim ön planda tutulmaktadır. İstiyoruz ki, bu okullardaki başarıyı daha yukarılara taşıyalım. Mevcut başarılı öğretmenlerin başarısından diğer okullarımız da yararlansın. Başarı aşısı diğer okullarımıza da yapılsın. Bizim sadece 163 okulumuz yok. 7 bin 613 okulumuz ve 5,5 milyona yakın öğrencinin sorumluluğunu taşıyoruz. Başarıyı sürdürmek, daha üst seviyelere taşımak istiyoruz" dedi.

Yılmaz şunları söyledi:

"İstanbul Çapa Fen Lisesi'nde proje okulu olmadan önce 49 öğretmen bulunmaktaydı. Proje okulu olduktan sonra bu okuldan öğretmen alınmamış, boş olan dört kadroya da yüksek lisans ve doktora yapmış dört öğretmen atanmıştır. İzmir Karşıyaka Cihat Kara Anadolu Lisesi'nde proje okulu olmadan önce 44 öğretmen görev yapmaktaydı, proje okulu sonrası 24 öğretmen başka okullara alındı, yerlerinde 7'si alanlarında yüksek lisans, doktora yapanlardan olmak üzere 40 öğretmen ataması yapılmıştır. Yeni atama yapılan öğretmenlerin yaş ortalaması 45'tir, dinamik ve nitelikli bir öğretmen kadrosuyla bu gözde okulumuzun buluşması sağlanmıştır. İstanbul Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde proje okulu olmadan önce 24 öğretmen bulunmaktaydı. Bu okuldan 3 öğretmen ayrılmış, 6'sı yüksek lisans veya doktora yapmış 9 öğretmen atanmıştır."

163 proje okulunda 4 bin 86 öğretmenin bulunduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, "Bu öğretmenler arasında yeni görevlendirmeler yapılmadan önce yüksek lisans yapan öğretmen sayısı 132'ydi, atamalardan sonra 186 oldu. Atamalar yapılmadan önce doktoralı öğretmen sayısı 2, şimdi 19. Bu okulların öğretmen kalitesinin düşürüldüğü iddiası doğru değil, bizim her bir öğretmenimiz değerlidir. Proje okullarına en büyük ilgi İstanbul'da gösterilmektedir. İstanbul'daki proje okullarında toplam öğretmen sayımız bin 492'dir. İstanbul'da proje okullarından ayrılan öğretmen sayımız 275'tir. Bu toplam öğretmen sayısının yüzde 18'idir. Bu okullarda 25 yıl 9 ay görev yapmış öğretmen alındı, 23 yıl 10 ay görev yapan öğretmen alındı, 22 yıl 8 ay görev yapan öğretmen alındı" şeklinde konuştu.

Demirtaş'tan tepki

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, proje okullara ilişkin yaptığı açıklamada “Rektörlük seçimini kaldırdı. Genel seçim yöntemine de müdahale edecektir. Seçim deyince adamın aklına sadece kendisinin seçilebileceği bir mekanizma geliyor. Eğitim sistemine bakın. On binlerce öğretmen açığa alındı. İşte proje okullar meselesi. Kendi kafasına göre müdürler atadılar, geri kalan öğretmenleri ülkenin her tarafına dağıttılar. Her yerde imam hatip okulları açacağız diyorlar” dedi.