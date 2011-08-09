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Yaşam

MEB ATAMA KILAVUZUNU YAYIMLADI ANKARA (A.A)

09 Ağustos 2011 16:39

-MEB ATAMA KILAVUZUNU YAYIMLADI ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ağustos ayında yapacağı 11 bin 544 kadrolu öğretmen atamasına ilişkin başvuru şartlarının ve tercih işlemlerinin düzenlendiği ''Öğretmenlik İçin Atama ve Başvuru Kılavuzu''nu yayımladı. Atama başvurusu yapacak adaylar kılavuza, MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşabilecek. Bakanlık, kılavuzda yer alan ve boş bırakılan çizelgelerdeki bilgilerin, il milli eğitim müdürlükleriyle halen yürütülmekte olan çalışmalar tamamlandıkça başvuruların ilk günü olan 18 Ağustos 2011 tarihine kadar girileceğini belirtti. Bu nedenle, kılavuzun güncel durumunun adaylarca takip edilmesinin gerektiği belirtildi. MEB, 26 Ağustos 2011 tarihinde 11 bin 544 kadrolu öğretmen ataması yapacak. Başvurular 18-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını ''http://personel.meb.gov.tr'' internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu'nu kullanarak yapacak. Başvurunun geçerlilik kazanabilmesi için bilgisayar aracılığıyla doldurulacak formun il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak ''Başvuru Onay Büroları''nda onaylatılması gerekiyor. Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar, en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Tercihler, atama yapılacak eğitim kurumları arasından aynı ilden veya farklı illerden istenilen öncelikte seçilebilecek.

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