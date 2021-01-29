MEB araştırması: Ankara'da uzaktan eğitimde öğrencilerin yüzde 75’i sorun yaşıyor

CovId-19 salgını sürecinde Ankara’da gerçekleştirilen uzaktan eğitimin değerlendirilmesi amacıyla yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. MEB’in araştırmasına katılan 120 bin öğrenciden 48 bini internet erişiminde sorun yaşarken, 13 bini tableti ya da bilgisayarı olmadığını belirtti. Öğrencilerin sadece yüzde 25’i uzaktan eğitimde sorun yaşamadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın süreli yayını MEB Dergisi’nde yayımlanan araştırma sonuçları, eğitime erişimde yaşanan sorunları yeniden gün yüzüne çıkardı. BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, araştırma sonuçları, Ankara’daki 120 bin 524 öğrenci, 127 bin 177 veli, 18 bin 31 öğretmen ve 2 bin 111 okul yöneticisinin cevaplarından elde edilen verilerden oluşturuldu.

Araştırmaya katılan öğrencilere, uzaktan eğitim sürecinde yararlandıkları kaynakların ve cihazların neler olduğu soruldu. Öğrencilerin yüzde 77’si, TRT EBA TV Kanalları ve EBA Web sitesi ile mobil uygulamaları kullanarak uzaktan eğitim sürecine dahil olduğunu belirtti.

Ankete katılan 120 bin 523 öğrenciden 507'si cihazı olmadığı için ders takibi yapamıyor

Araştırmanın en çarpıcı verisi ise ders takibi yapamadığını belirten öğrencilere yönelik oldu. Buna göre, araştırma kapsamında görüşülen Ankara’daki öğrencilerin 6 bin 890’ı ders takibi yapmadığını söyledi. Cihazı olmadığı için ders takibi yapamayan öğrencilerin sayısı da 507 olarak kayıtlara geçirildi. Ders takibi yapmayan öğrencilerin oranı yüzde 6, uzaktan eğitim kaynaklarından faydalanamadığını belirten öğrencilerin oranı ise yüzde 4 ile ifade edildi.

48 bin 712 öğrenci internet bağlantısında sorun yaşadığını belirtti

Araştırmada, öğrenci ve velilerin uzaktan eğitim derslerinin takibinde yaşadığı zorluklar da belirlendi. Araştırmaya katılan öğrencilerin yalnızca yüzde 25’i süreçte zorlukla karşılaşmadığını belirtirken 48 bin 712 öğrenci internet bağlantısında sorun yaşadığını kaydetti.

7 bin 886 öğrenci evinde telefon ve internet bağlantısı olmadığını söyledi

Evinde telefon ve internet bağlantısı olmadığını ifade eden öğrenci sayısı 7 bin 886 olurken, 13 bin 332 öğrenci evinde tablet ya da bilgisayar gibi donanımların olmadığını, 19 bin 12 öğrenci ise evde verimli çalışma ortamı bulunmadığını dile getirdi.

Öğretmen ve okul yöneticileri de “Öğrencilerin teknolojiye erişimi” konusunu uzaktan eğitim sürecinde yaşanan zorluklar arasında öne çıkardı. Öğretmenlerin yüzde 71’i, okul yöneticilerinin ise yüzde 65’i öğrencilerin teknolojiye erişimde yaşadığı sorunu, “Zorlandıkları unsurlar” arasında sıraladı.