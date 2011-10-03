MEB, Arapça ders programınını tamamladı

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ilköğretim 4. 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yabancı dil dersinde bu yıl seçebileceği Arapça ders öğretim programını hazırladı.



Konuya ilişkin açıklama yapan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan, Türkiye'de okutulacak yabancı dillerin Bakanlar Kurulu kararı ile belirlendiğini söyledi.



Şu anda Türkiye'deki okullarda İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Çince dillerinde eğitim verildiğini anımsatan Tufan, bu dillere Arapça'nın da eklendiğini belirtti.



Bu kararın Bakanlar Kurulu'nca geçen yıl alındığını hatırlatan Tufan, ''Geçen yıl bu karar alındığında eğitim öğretim başlamış olduğu için okullarımızda okutulma şansı pek yoktu. Biz o tarihte bu dersin komisyonlarını kurduk. Ders programının hazırlanmasına başladık'' diye konuştu.



Program hazırlamanın zaman aldığını ifade eden Tufan, ilköğretim 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflar için Arapça ders programının tamamlanarak yayınlandığını bildirdi. Tufan, ''Bu sene ilköğretimde eğer Arapça dersini seçen varsa, bu programa göre Arapça'yı dil olarak alıp okuyabilir'' dedi.



Bu sınıflar için Arapça ders kitabı çalışmalarının başladığını belirten Tufan, Haziran ayı sonuna kadar ders kitabı bitecek. Önümüzdeki öğretim yılı ders kitabı da olacak'' diye konuştu.



Arapça dersinin zorunlu yabancı dil dersi ile seçmeli ders için ayrı ayrı seçilebileceğini ifade eden Tufan, bu yıl öğrencilerin bu dersi seçebileceğini, dersin programı hazırlandığı için ders kitabı olmadan da bu dersin okutulabileceğini kaydetti. Tufan, öğretmenlerin belirledikleri kaynaklardan yararlanarak bu dersi verebileceklerini belirterek, bir ders için asıl unsurun program olduğunu ifade etti.



İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda 3 saat; 6., 7. ve 8. sınıflarda ise 4 saat yabancı dil dersi verildiğini söyleyen Tufan, bu dersin zorunlu olduğunu kaydetti.





Ortaöğretimde de okutulacak



Bu dersin sadece ilköğretimde değil, ortaöğretim 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda da okutulacağını belirten Tufan, ortaöğretimin programı üzerinde henüz çalışıldığını söyledi.





Tufan, şunları kaydetti:



''Bu sene liselerde de öğrenciler isterlerse alabilirler bu dersi. Programı kendileri belirleyerek okutabilirler. Çünkü bizim imam hatip liselerimizde öteden beri mesleki Arapça adı altında Arapça dersi var. Bu dersi okutan öğretmenlerimiz de var. İngilizce, Almanca öğretmeni gibi, Arapça öğretmeni yetiştiren bölümler var. Bu yeni programa göre günlük hayatta lazım olacak şekilde Arapça öğretilecek. Ancak bu öğretmenlerimiz her ikisini de okutabilirler.''





'Arz talep dengesini almak lazım'



Bu dilin neden kabul edildiği konusuna da değinen Tufan, dünyada 26 ülkede 350 milyon kişinin Arapça konuştuğunu, Birleşmiş Milletler'in dünyada en çok konuşulan 6 dilden birisinin Arapça olduğunu belirlediği bilgisini verdi.



Tufan, ''Bizim çevremizdeki komşularımızdan neredeyse yarısı Arapça konuşan devletlerden oluşuyor. Bunlarla bizim ticari, turistik ilişkilerimiz var. Burada arz talep dengesini de dikkate almak lazım. Arapça da bu amaçla seçildi. Belki başlangıçta tam anlaşılamadı ama gereken yerlerde bunu öğrencilerimiz seçebilirler'' diye konuştu.





Öğrencinin düzeyine göre eğitim



Yabancı dil programlarını bu sene yenilediklerini anımsatan Tufan, Avrupa dil eğitiminde esas alınan A1,A2, B1, B2, C1 ve C2 düzeyleri bulunduğunu, dili öğrencinin seviyesine göre öğretmeyi amaçladıklarını belirtti.





Tufan, şunları anlattı:



''Avrupa'da öğrencilerin dil öğretiminde seviye grupları belirleniyor, ona göre eğitim veriliyor. A1 grubu en alt düzey demek. Sınıfta öğrencilerin yarısı A1 düzeyinde, yarısı A2 düzeyinde ise bunlara aynı eğitimi, aynı müfredatı vermek doğru değil. Herkesi kendi seviyesine göre gruplandırılarak eğitim verilmesi öngörülüyor yeni programlarımızda. Arapça dersi öğretim programı da buna göre hazırlandı.''



Arapça denince akıla sadece Arap alfabesinin geldiğini belirten Tufan, ''Arapça neticede bir dil, sadece alfabe demek değil. Çocuklara sadece alfabe öğretiliyor, gibi düşünmemek lazım'' dedi.



Günlük iletişimin gerektirdiği basit konuşmaların öğretileceğini anlatan Tufan, programda Atatürk ile ilgili konuların yer almadığı yönünde bazı eleştirilerin geldiğini, ancak bunların yanlış olduğunu, programın içeriğinde dili anlatırken Atatürk ile ilgili konuların da yer aldığının altını çizdi.



Ders programının Gazi Üniversitesi öğretim üyelerince ve alanında uzman öğretmenlerce hazırlandığını belirten Tufan, dünyada İngilizce'nin 1 milyar 800 milyon, Çince'nin 1 milyar 300 milyon, İspanyolca'nın 620 milyon, Fransızca'nın 500 milyon ve Arapça'nın da 350 milyon kişi tarafından konuşulduğu bilgisini aktardı.







