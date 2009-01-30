MEB alacaklarını internet üzerinden takip ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kamu Alacak ve Zararı Projesi (e-Alacak) yazılımı ve kullanım kılavuzu hazırlayarak tüm yetkililere gönderdi.



Geniş bir harcama ve uygulama ağına sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu alacakların takibat, tahsilat, yazışma ve raporlanmasına yönelik Kamu Alacak ve Zararı Projesi (e-Alacak) yazılımı ve kullanım kılavuzu hazırlayarak tüm yetkililere gönderdi.



04.01.2007 tarihinde yayınlanan 2007/02 sayılı kamu zararı Genelgesi kapsamında gereğince; yargı kararları ve Sayıştay ilamları ile kontrol, denetim veya inceleme sonucunda

tespit edilerek idareye bildirilen kamu zararı alacaklarının takip ve tahsil işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, taşrada ise il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.



Bu kapsamda 2009 yılı esas alınmak üzere il ve ilçelerde oluşacak kamu zararı/kamu alacağına ait dosya veri girişleri, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 12/01/2009 tarihinden itibaren ilsis adresindeki e-Alacak modülü üzerinden yapılacak.

