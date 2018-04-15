MEB açıkladı; kaynakların çoğu imam hatip ve meslek liselerine gitmiş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 yılına ilişkin toplulaşmış projelerin maliyetlerini açıkladı. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan raporda, devam eden öğrenci pansiyonu inşaatlarının yanı sıra imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik liselerin inşaatlarına ayrılan ödenekler de paylaşıldı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildricin'in haberinde, rapora göre, 2017 yılında fen liseleri için 68 milyon 828 bin lira harcayan Bakanlık, imam hatip liseleri için ise 536 milyon 117 bin lira harcadı. İmam hatip inşaatlarına 2018 yılı bütçesinden 550 milyon lira ayıran MEB, 2019 ödeneğinin 1 milyar 441 milyon 425 bin lira olacağını duyurdu. Yatırım programında, 10 fen lisesine karşılık 182 imam hatip, 284 meslek lisesi inşa edileceği belirtildi. Böylelikle, öğrencilerin yüzde 90’ının yerleşeceği sınavsız öğrenci alacak okullara yapılan yatırım diğer okullara yapılan yatırımın çok üzerine çıktı.



Tüm itirazlara karşın okullaşmayı imam hatip ve meslek liseleri üzerinden sürdüren MEB, bu ısrarından geri adım atmadı. MEB’in, “2018 Yılı Devlet Yatırım Programı Detay Dağılımı” listesinde, devam eden imam hatip lisesi inşaatlarına ayrılan toplam bütçenin 2 milyar 444 milyon 543 bin lira olduğu açıklandı. Yalnızca Maraş Onikişubat’ta inşasına devam edilen ve 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan imam hatip lisesinin maliyetinin 45 milyon lira olduğu ifade edildi. Bakanlık, inşasına bu yıl başlanan ve 2020 yılında tamamlanması öngörülen 10 yeni imam hatip lisesi için de kolları sıvadı. Toplam 260 derslikten oluşacak olan yeni imam hatip liseleri için ayrılan ödenek 58 milyon lira oldu.

Kaynaklarının büyük bölümünü imam hatip liselerine ayıran MEB, benzer şekilde meslek liselerine de büyük yatırım yaptı. Devam eden meslek lisesi projelerine harcanan tutarın 3 milyar 802 milyon lira olduğu açıklayan Bakanlık, meslek liselerine 2018 yılı için 1 milyar, 2019 yılı için ise 1 milyar 659 milyon lira ödenek ayırdı. Ülke genelinde 274 meslek lisesinin inşasına devam edildiği bilgisini paylaşan MEB, 10 yeni meslek lisesi inşa edileceğini de duyurdu. Yeni projelerin toplam maliyetinin 170 milyon lira olacağı belirtildi.

466 imam hatip ve meslek lisesi

Öğrencilerin tercihlerinin yoğunlaştığı Anadolu liseleri için 2018 yılı için öngörülen ödenek sadece 380 milyon lira oldu. Devam eden Anadolu lisesi projelerinin maliyetini 2 milyar 280 milyon olarak açıklayan MEB, bu yıl başlanması planlanan projeler için 155 milyon lira ayırdı. Yapımına devam edilen imam hatip lisesi sayısı 182, meslek lisesi sayısı 284 olurken, 140 Anadolu lisesi, 18 spor lisesi 9 güzel sanatlar lisesi ve 8 sosyal bilimler lisesinin inşa edildiği ifade edildi.

"Öğrencilerin siyasi iktidarı varsayımıyla yapılıyor”

MEB’in yatırım planının siyaseten yapılan tercihlerle oluşturulduğunu söyleyen Eğitim Sen Genel Eğitim ve Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan, “Bizzat MEB’in sayısal verileri öğrencilerin akademik eğitime dönük tercihlerini ortaya koyuyorken, tam aksi bir okullaşma politikası yürütülüyor” diye konuştu. Bozdoğan, imam hatiplere ve meslek liselerine yapılan yatırımı, “Öğrencilerin siyasi iktidarı destekleyeceği ve varlığını sürdürmeye katkı sınacağı varsayımıyla yapılıyor” sözleriyle değerlendirerek, “Yatırım programından okullara ayrılan paylar bu yaklaşımla belirlenmektedir” dedi.

Öğrencilerin sınavsız yerleşecekleri okullara büyük yatırım yapıldığına dikkat çeken Bozdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu okul türleri içerisinde de Anadolu liselerinin sayısının hem imam hatip liselerinin hem de meslek lisesi sayısından az olduğu gerçeği dikkate alındığında, MEB’in öğrencileri imam hatip ve meslek liselerine yönlendirmede ‘hizmete erişimi’ etkili bir unsur olarak kullanmayı hedeflediği görünmektedir. Yani velinin kendisine en yakın olan okula çocuğunu göndermek isteyebileceği olasılığına yatırım yapılmaktadır. O yüzden de talep olmamasına rağmen bu okul türlerinin sayısı artırılmaktadır. Oysa MEB’in yapması gereken öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun bir okullaşma politikası uygulamaktır.”