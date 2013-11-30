MEB: 8'inci sınıf sınavlarında 2 soru iptal edlidi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. sınıf ortak sınavlarında 2 sorunun iptal edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ortaokul 8. sınıflar 1. dönem ortak sınavlarının 28 Kasım'da Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, 29 Kasım'da ise fen ve teknoloji , inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Sınav sonrası, her ders alanında soru hazırlanmasına yönelik görevli çalışma grupları ve akademik düzeyde alan bazlı oluşturulmuş bilim kurulunca sınav soru ve cevaplarının bilimsel doğruluk yönünden tekrar değerlendirmeye tabi tutulduğu vurgulanan açıklamada, inceleme ve değerlendirme sonucunda matematik testinin A kitapçığının 12. sorusu ve bu sorunun B kitapçığındaki karşılığı 7. sorunun, fen ve teknoloji testinin A kitapçığı 3. sorusu ve bu sorunun B kitapçığındaki karşılığı 3. sorusunun bilimsel açıdan hatalı olduğunun belirlendiği ve iptal edilmelerine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, sorulara ilişkin iptal gerekçelerine de yer verlidi. Matematik testi A kitapçığının 12, B kitapçığının ise 7. sorusunun D seçeneğindeki 3. adımda yer alan büyük üçgenin sol alt köşesindeki iki küçük üçgenin, grafik çiziminde sehven fazladan yer almasıyla fraktal oluşumunun bozulduğu ifade edilen açıklamada, bu bozulma ile sorunun kurgusundaki doğru cevap olan (A) seçeneği ile (D) seçeneğinin de ikinci bir doğru cevap oluşturduğu duyuruldu.

Açıklamada, bu nedenle sorunun iptalinin uygun görüldüğü belirtildi.

Fen ve teknoloji testi A kitapçığı ve B kitapçığı 3. sorusunda ise adı geçen orak hücreli anemi hastalığının, eşeye bağlı kalıtım göstermeyip, vücut kromozomu üzerindeki çekinik genlerle taşınan bir hastalık olduğuna işaret edilerek, "Soru kökünde sehven eşey kromozomunu ifade eden 'X' yazılması hatalı bilgi oluşumuna neden olmuştur. Bu durum sorunun çözümünü ve doğru cevaba (C seçeneği) ulaşmayı engellememektedir. Ancak öğrencilerin çelişkiye düşebileceği göz önüne alınarak iptali uygun görülmüştür" denildi.